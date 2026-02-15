KeplerL2 rivela che la PlayStation 6 non utilizzerà un’architettura AMD RDNA 5 completa, perché Sony avrebbe scelto di integrare solo alcune parti di questa tecnologia. La decisione si basa su esigenze di produzione e costi, che hanno portato a questa soluzione parziale. La console, quindi, potrebbe differire dalle aspettative di chi sperava in una piattaforma completamente basata sulla nuova architettura.

Secondo nuove indiscrezioni diffuse dal noto leaker KeplerL2, la futura PS6 non adotterà un’architettura AMD RDNA 5 “ pura ”. La console, stando alle dichiarazioni pubblicate sul forum NeoGAF, seguirebbe una filosofia progettuale simile a quella dell’attuale generazione: una base tecnologica non completamente allineata all’ultima iterazione dell’architettura grafica, ma personalizzata in modo mirato. Un dettaglio che suggerisce una strategia più pragmatica che simbolica da parte di Sony, orientata all’equilibrio tra costi, prestazioni e maturità tecnologica. Nel dettaglio (grazie ad Insider Gaming ), KeplerL2 ha ricordato che l’attuale PS5 non sarebbe una soluzione “magicamente personalizzata”, bensì una GPU basata principalmente su RDNA 1 con l’aggiunta del ray tracing. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS6 non avrà un’architettura RDNA 5 completa, secondo un noto leaker

La PS6 Portatile potrebbe avere una GPU con tecnologia RDNA 5.

Nuove indiscrezioni svelano le possibili caratteristiche di PlayStation 6 e della console portatile di Sony.

