Pronostico Girona-Barcellona | lo choc è alle spalle

Il Girona ha subito una pesante sconfitta contro l’Atletico Madrid, ma ora si prepara a sfidare il Barcellona, che domenica ha vinto con autorità contro il Valencia. La partita tra le due squadre si giocherà lunedì e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme. I tifosi attendono con ansia questo incontro, che potrebbe segnare una svolta nella classifica della Liga.

Girona-Barcellona è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Bisogna dimenticare lo choc della legnata contro l’Atletico Madrid. Bisogna dimenticare il colpo subito nella semifinale di Coppa del Re che ha di fatto eliminato il Barbcellona dalla Coppa. Insomma, è stata una settimana complicata per i catalani che non si aspettavano ovviamente di perdere in quel modo e di non riuscire minimamente a pensare di ribaltarla. Sì, da quelle parti a delle rimonte incredibile sono abituati, ma non è che può succedere sempre. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

L'incontro tra Espanyol e Girona, valido per la ventesima giornata della Liga, si svolge venerdì.

