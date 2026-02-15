Pronostici Napoli-Roma | marcatore e tiri in porta

Il Napoli ha deciso di puntare tutto sulla partita contro la Roma, giocata al “Maradona”, per migliorare la sua posizione in classifica. La squadra di casa vuole sfruttare il fattore campo e ottenere tre punti fondamentali nella corsa alla Champions. La partita, prevista in un momento cruciale della stagione, potrebbe cambiare gli equilibri tra le due formazioni. La Roma, invece, cerca di reagire dopo le ultime sconfitte e di conquistare un risultato positivo in terra napoletana.

Napoli-Roma, il pronostico della sfida in programma al "Maradona" tra gli Azzurri e i giallorossi Snodo molto importante per la corsa Champions delle due squadre, complice il risultato di San Siro la sfida del "Maradona" tra Napoli e Roma ne rappresenterà un autentico turning point. Con i giallorossi che proveranno a tenere alto il proprio baricentro, il Napoli soprattutto nel primo tempo potrebbe creare i presupposti per rendersi pericoloso. Gli uomini di Conte cercheranno infatti di spingere subito sull'acceleratore per ritagliarsi qualche occasione nitida.