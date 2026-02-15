Promozione La Rufina mette la freccia E il Lebowski può sorridere

La squadra della Rufina ha conquistato tre punti importanti ieri, battendo il Montignoso con un risultato di 2-1 e facendo un passo avanti in classifica. La vittoria permette alla formazione di aumentare il proprio vantaggio e di avvicinarsi alle posizioni di testa del girone A. Nel frattempo, il Lebowski sorride grazie ai risultati delle sue concorrenti, che favoriscono la sua posizione in classifica. La giornata si è aperta con la sfida tra Montignoso e Urbino Taccola, conclusa con un 2-1, mentre il Lampo Meridien ha superato il Casalguidi per 2-1 e il Pietrasanta ha perso contro il

Il 22° turno è iniziato ieri. Girone A Montignoso-Urbino Taccola 2-1, Lampo Meridien-Casalguidi 2-1, Pietrasanta-Forte dei Marmi 1-2. Girone B Atl. Maremma-Cuoiopelli 3-2. Girone C Audax Rufina- Montagnano 3-2. Maccari trascina la Rufina sul 2-0, (38, 46’) poi al 58’ un’autorete di Gori rianima il Montagnano che, in piena spinta offensiva, riesce a pareggiare con Acosty (61’). Al 71’ ci pensa Travaglini a firmare la vittoria. La capolista Rufina sale per ora a +4 lunghezze. Lebowski-Settignanese 2-0. Nel finale i gol di Vangi (85’) e Calbi (91’) regalano il successo molto prezioso al Lebowski. Nuova Foiano-Acquaviva 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. La Rufina mette la freccia. E il Lebowski può sorridere Promozione. Il Reggello aspetta la Rufina Il Reggello si prepara ad affrontare la Rufina nel secondo incontro di ritorno, programmato alle 14:30. Calcio Promozione. Sinalunghese contro il Centro Lebowski Questa sera, i tifosi della Sinalunghese si preparano a seguire una partita importante contro il Centro Lebowski. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Calcio promozione. La capolista Rufina cerca punti in trasfertaDopo gli anticipi di ieri della 6ª giornata fra Castiglioncello-Cerbaia 2-0 e Montagnano-Reggello 4-2, queste le gare odierne in ... msn.com Calcio promozione. L’Audax Rufina a Tognozzi. Banchi: La scelta giusta»L’Audax Rufina ha un nuovo allenatore: Alessandro Francini che subentra al dimissionario Luca Tognozzi. Ad annunciare la scelta il ds... L’Audax Rufina ha un nuovo allenatore: Alessandro Francini che ... lanazione.it 22 GIORNATA DI CAMPIONATO Audax Rufina Montagnano Sabato 14 Febbraio 15:00 Stadio “Fabio Bresci” Rufina (FI) #vamosmontagnano #promozionegironec #followthebull #tuttiallostadio facebook