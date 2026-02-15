Promozione al geometra condannato | la ferita che si riapre a San Giuliano di Puglia

A San Giuliano di Puglia, un geometra condannato dopo il crollo della scuola “Francesco Jovine” è stato promosso e riceverà uno stipendio più alto a partire dal prossimo anno. La decisione ha riacceso il dolore tra i familiari delle vittime, che ricordano come il professionista fosse tra i responsabili della tragedia. Il tecnico, già condannato in via definitiva, è stato reintegrato nel suo ruolo e ha ottenuto un aumento salariale, che si applicherà dal primo gennaio 2024.

A oltre vent'anni dal crollo della scuola "Francesco Jovine", uno dei tecnici condannati in via definitiva per la tragedia è stato reintegrato nel suo posto di lavoro e, nei giorni scorsi, ha ottenuto una progressione economica interna con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Si tratta di Mario Marinaro, geometra comunale e responsabile del procedimento per l'appalto dei lavori dell'edificio scolastico. Condannato nel 2010 a cinque anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose, oggi risulta nuovamente in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di San Giuliano di Puglia, con un avanzamento stipendiale comprensivo di arretrati.