Project financing per il forno crematorio | investimento da 3,4 milioni e concessione trentennale

Il Comune di Casapulla ha deciso di affidare a una società privata il progetto di costruzione di un forno crematorio, destinato a costare 3,4 milioni di euro. La concessione durerà trent’anni e prevede un investimento importante nel cimitero comunale. Questa scelta ha già suscitato discussioni tra i cittadini e le associazioni, che temono possibili ripercussioni sulla memoria e sui servizi locali. La decisione arriva dopo mesi di confronti e valutazioni da parte della Giunta comunale.

La giunta approva il partenariato pubblico-privato per il cimitero comunale. Dibattito acceso tra modernizzazione dei servizi, vincoli urbanistici e timori ambientali Una scelta destinata a segnare l’agenda politica e ad accendere il confronto pubblico. La Giunta comunale di Casapulla ha approvato il project financing per la realizzazione di un impianto crematorio all’interno del cimitero comunale, aprendo una fase nuova nella gestione dei servizi funebri cittadini. Secondo l’amministrazione comunale, l’operazione punta a migliorare l’organizzazione tecnica ed economica del cimitero, garantendo maggiore efficienza gestionale e riducendo l’impatto sui conti pubblici.🔗 Leggi su Casertanews.it Stadio del Nuoto, project financing per i lavori da 2.6 milioni di euro Il Comune di Lusciano avvia il progetto di realizzazione dello Stadio del Nuoto, con un investimento di 2,6 milioni di euro tramite il metodo del project financing. Costi lievitati a 260 milioni: project financing per coprirli La Regione ha deciso di usare il project financing per coprire i costi del depuratore dei reflui sulla sponda bresciana del Garda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Project financing: la Corte UE boccia la prelazione del promotore - DB; Incompatibile con il diritto europeo la prelazione nel project financing; CGUE del 5 febbraio 2026 e project finance: siamo davvero sicuri sia il de profundis dell'istituto?; Il futuro dei servizi di ingegneria passa da project financing e concessioni. Stangata dell’Ue sui project financing. A rischio gli investimenti nella Riviera imperieseSanremo – Il diritto di prelazione negli appalti viola il principio di parità di trattamento nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione, sovverte l’esito della gara ed è incompatibile ... ilsecoloxix.it Edilizia scolastica, il Governo apre al project financingNei Paesi Ocse la media degli investimenti privati nell’istruzione è pari al 2 per cento, mentre in Italia si ferma allo 0,5. ildenaro.it Project financing parcheggi e piazzale della chiesa: una scelta contro Tortoreto e i suoi cittadini facebook Project Financing: Civiltà Parmigiana chiede chiarezza in consiglio dopo la sentenza della Corte UE x.com