Programma slalom maschile Milano-Cortina 2026 | orari canali TV streaming e numeri di gara degli azzurri
Il 16 febbraio, il programma dello slalom maschile a Milano-Cortina 2026 si apre con la sfida tra gli atleti, determinando chi porterà a casa uno dei podi più ambiti delle Olimpiadi invernali. La gara si svolge tra le piste di Cortina, dove gli sciatori italiani cercano di conquistare punti fondamentali in vista delle medaglie. Vengono trasmessi gli orari, i canali TV e le piattaforme di streaming, mentre gli azzurri si preparano a dare il massimo sulla neve.
Il 16 febbraio rappresenta una tappa cruciale per l'assegnazione di uno dei titoli più attesi nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione si svolge a Bormio, con lo slalom maschile che promette emozioni intense e grande spettacolo sportivo. La partecipazione è di grande rilievo, coinvolgendo numerosi atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a confrontarsi su un percorso che mette a dura prova abilità, tecnica e velocità. Il primo turno si disputerà alle ore 10.00, con la prima manche che darà il via alle sfide tra i migliori sciatori mondiali. Successivamente, alle ore 13. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Calendario hockey ghiaccio maschile Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming
Tra poche settimane si accendono i riflettori sul torneo maschile di hockey su ghiaccio a Milano e Cortina, uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026.
A che ora lo sci alpino domani in tv, slalom maschile Olimpiadi 2026: programma e streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il lo slalom maschile. L'appuntamento è per domani, lunedì 16 ... oasport.it
Olimpiadi 2026: il programma di domani (lunedì 16 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, lunedì 16 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sei i titoli in palio, ovvero quelli ... oasport.it
Lo snowboard italiano brilla a Milano Cortina 2026: con l'argento nel team event, l'Italia raggiunge quota 22 medaglie olimpiche facebook
L'Italia scrive la storia a Milano Cortina. Oggi è stato registrato un nuovo record assoluto ai Giochi olimpici invernali #Corrieredellosport x.com