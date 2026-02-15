Progetto pilota in Aoui | riabilitazione degli arti superiori dei bambini con l' aiuto dei cani

All’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) ha lanciato un progetto pilota per aiutare i bambini con problemi agli arti superiori, sfruttando il contatto con i cani durante le sessioni di fisioterapia. La scelta nasce dalla convinzione che gli animali possano stimolare i giovani pazienti a muoversi di più e a recuperare le funzioni motorie in modo più coinvolgente. Durante le sedute, i bambini interagiscono con i cani, che vengono addestrati a partecipare alle attività terapeutiche, rendendo l’esperienza più motivante e meno stressante.

Iniziativa innovativa della Pediatria C: coinvolti bambini tra i 2 e i 10 anni, con un confronto tra fisioterapia tradizionale e attività assistita con animali All'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) è stato avviato un progetto pilota che introduce l'utilizzo del cane nella fisioterapia degli arti superiori dei pazienti pediatrici. L'iniziativa vuole rendere più efficace e coinvolgente un percorso riabilitativo spesso difficile da seguire per i bambini più piccoli. Il progetto prevede il confronto tra due gruppi: uno che svolgerà esercizi tradizionali e uno che seguirà un percorso di rieducazione funzionale con l'aiuto di un cane.