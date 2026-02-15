Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il prezzo del gas all’ingrosso varia oggi a causa delle fluttuazioni di mercato. Secondo i dati più recenti, il valore medio al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si aggira intorno a 0,313 euro per metro cubo, equivalente a circa 33,21 euro per megawattora. Questo dato si riferisce alla giornata del 13 febbraio 2026, quando il mercato ha registrato un incremento rispetto alle settimane precedenti.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 13 Febbraio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,313 €Smc (pari a 33,21 €MWh). Questo valore rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas all’ingrosso e costituisce un indicatore fondamentale per operatori e consumatori. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo aver toccato valori superiori a 40 €MWh (circa 0,377 €Smc) nella prima settimana di febbraio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
