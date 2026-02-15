Previste quasi 3600 nuove assunzioni a febbraio tra novarese e Vco
A febbraio, le aziende delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli pianificano di assumere circa 5.160 persone, con un aumento del 20% rispetto alle entrate totali previste in Piemonte. In particolare, molte imprese nel novarese e nel Vco puntano a rafforzare i loro team, offrendo nuove opportunità di lavoro a centinaia di candidati. Questa crescita si traduce in quasi 3.600 nuove assunzioni solo tra le due aree, che si preparano a un mese ricco di assunzioni.
Secondo i dati della Camera di Commercio i settori con più richiesta sono quelli della ristorazione, commercio e costruzioni Sono 5.160 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di febbraio 2026, pari al 20% delle entrate complessive previste a livello regionale.Queste alcune delle indicazioni che emergono dal bollettino mensile del sistema informativo Excelsior elaborate dal servizio studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Le entrate programmate a febbraio 2026 sono 2.510 (+20 rispetto al 2025); nel 24% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per il 76% saranno a termine.🔗 Leggi su Novaratoday.it
