Previsioni meteo domani 16 febbraio allerta gialla a Livorno e provincia per vento e mareggiate

Domani, 16 febbraio, a Livorno e nella sua provincia, è stata emessa un’allerta gialla a causa di forti venti e mareggiata. La causa è il peggioramento delle condizioni atmosferiche che sta interessando tutta la regione, portando onde alte e raffiche intense. La città si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo che potrebbe causare disagi e problemi alla viabilità.

Nuovo peggioramento delle condizioni metereologiche in Toscana con vento forte e mareggiate in arrivo. Per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio, la sala operativa della protezione civile regionale ha infatti emesso un'allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sud-occidentali della regione e ai versanti orientali dell'Appennino tosco-romagnolo. Nel dettaglio, l'allerta per vento scatterà dalle 9 alle 14 sulla costa livornese e sui rilievi appenninici al confine con l'Emilia-Romagna. Dalle 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sud-occidentale e le isole, comprendendo l'intero tratto costiero dell'Etruria e la zona dell'Ombrone.