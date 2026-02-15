Presidio davanti al Guglielmi per la libertà di insegnamento

Un presidio davanti al Teatro Guglielmi si è svolto ieri per chiedere più libertà di insegnamento, dopo che il Presidio permanente per la Palestina ha deciso di parteciparvi. La manifestazione è parte di una settimana di mobilitazione promossa dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e dai Docenti per Gaza. Decine di persone si sono radunate con cartelli e slogan, protestando contro le restrizioni che limitano l’autonomia degli insegnanti.

Si è conclusa con un presidio davanti al Teatro Guglielmi, a cui ha partecipato anche il Presidio permanente per la Palestina, la settimana di mobilitazione per la libertà di insegnamento organizzata dall’ Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e Docenti per Gaza. "A dicembre – sostengono i docenti dell’Osservatorio – insegnanti e studenti di 500 scuole, aderendo a una delle proposte didattiche di ’Docenti per Gaza’, hanno partecipato a una lezione online con Francesca Albanese per presentare il suo libro ’Quando il mondo dorme’. Un’occasione anche per parlare del genocidio del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presidio davanti al Guglielmi per la libertà di insegnamento Presidio davanti al teatro Guglielmi, settimana di mobilitazione per la libertà di insegnamento Presidio davanti al teatro Guglielmi a Massa Carrara, dove studenti, insegnanti e genitori si sono radunati questa mattina per chiedere più libertà di insegnamento, in risposta alle recenti polemiche sulle nuove normative scolastiche. La libertà di insegnamento non si tocca Negli ultimi giorni, la notizia ha fatto il giro dei social e dei giornali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Presidio davanti al Guglielmi per la libertà di insegnamento; L’insegnamento deve essere libero. Scatta il presidio davanti al Guglielmi; Presidio davanti al teatro Guglielmi, settimana di mobilitazione per la libertà di insegnamento. L’insegnamento deve essere libero. Scatta il presidio davanti al GuglielmiDomani pomeriggio i docenti in protesta dopo il caso sulla lezione di Albanese e le ispezioni nelle scuole ... msn.com Presidio davanti al teatro Guglielmi, settimana di mobilitazione per la libertà di insegnamentoMASSA – A dicembre insegnanti e studenti di 500 scuole, aderendo a una delle ... msn.com VI ASPETTIAMO DOMANI PRESIDIO davanti alla Procura di Rieti – Piazza Bachelet | Ore 11 300 husky aspettano la nostra voce! Non restiamo indifferenti: giustizia, liberazione e responsabilità sono ciò che chiediamo. Essere presenti significa rom facebook Lavoro: Cgil, presidio davanti al Pe per limitare i subappalti a cascata cgil.it/ci-occupiamo-d… x.com