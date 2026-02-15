Prenotare una visita medica in Trentino? È diventata una caccia al tesoro
Prenotare una visita medica in Trentino diventa sempre più complicato, e questa difficoltà deriva dalla lunga attesa nei centri sanitari e dalla scarsità di disponibilità. Molti cittadini si trovano a dover aspettare settimane prima di ottenere un appuntamento con il medico di base o uno specialista. In alcuni casi, chi cerca un'opportunità di visita si imbatte in code interminabili e telefonate senza risposta, rendendo il processo frustrante e dispendioso.
Prenotare una visita o un esame in Trentino? Una vera impresa, a meno che non si sia dotati di pazienza e perseveranza. È quanto afferma lo Spi Cgil in merito al sistema di prenotazioni Trec. “Gli anziani ‘più tecnologici’ che vogliono prendere un appuntamento in autonomia usando l’app Trec e sono in possesso di una ricetta medica si trovano spesso di fronte il messaggio ‘nessuna disponibilità’. I più perseveranti non si arrendono e provano con il Cup telefonico ed ecco che scoprono che non ci sono liste aperte, ma se lo si desidera si può essere inseriti nella lista ‘limbo’, quella delle persone da richiamare non appena si aprono le disponibilità.🔗 Leggi su Trentotoday.it
