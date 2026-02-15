Prende a bastonate la madre e la sorella poi devasta la casa | 22enne denunciato a Brescia

Un 22enne di Brescia è stato denunciato dalla Polizia per lesioni personali dopo essersi scagliato con un bastone contro la madre e la sorella. È stato disposto per lui anche l'allontanamento dalla casa familiare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un giovane di 22 anni a Brescia ha aggredito la sorella gemella e la madre con un bastone, dopo averli svegliati nel cuore della notte.

Un uomo ha scatenato il caos nel suo appartamento di Brescia, colpendo con violenza la madre e la sorella dopo aver distrutto mobili e oggetti di scena.

