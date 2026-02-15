Premio Letterario Natale nel Borgo 2025

Valerio Tramontano riceve il Premio Letterario Natale nel Borgo 2025 a Basicò, in provincia di Messina, perché ha scritto un racconto ambientato tra le strade del suo paese natale. La giuria ha premiato il suo stile diretto e la capacità di descrivere con precisione i dettagli della vita locale. Un dettaglio concreto è che il suo racconto racconta di un’antica tradizione natalizia ancora viva tra gli abitanti del borgo.

BASICÒ (ME) NAPOLI – Un nuovo, prestigioso riconoscimento arricchisce il percorso letterario di Valerio Tramontano. L'autore è stato insignito della Menzione Speciale nella Sezione A della XXIII edizione del Concorso Nazionale di Poesia " Il Natale nel Borgo ", uno dei premi più sentiti del panorama culturale siciliano. La giuria, che ha dovuto selezionare i vincitori tra ben 192 autori e un totale di 491 poesie, ha voluto premiare "Ed e' Natale" di Valerio Tramontano per la sua capacità di coniugare sensibilità lirica e una profonda riflessione umana. Un traguardo che conferma il valore artistico di un autore già noto per il suo impegno nel raccontare l'inclusione sociale e la disabilità attraverso un linguaggio poetico e mai scontato.