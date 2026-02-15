Porterò in Terra Santa la vostra vicinanza La messa di Pizzaballa per la Madonna del Conforto

Il cardinale Pizzaballa ha deciso di portare la vostra vicinanza in Terra Santa, dopo aver celebrato una messa dedicata alla Madonna del Conforto ad Arezzo. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco, dove molti fedeli si sono radunati per ascoltare le sue parole di conforto e solidarietà. Tra i presenti, c’erano anche alcuni rappresentanti della comunità locale, che hanno condiviso un momento di preghiera e riflessione.

La Terra Santa nel cuore di Arezzo: il messaggio di speranza del card. Pizzaballa. Arezzo si è stretta attorno al card. Pierbattista Pizzaballa in una solenne celebrazione in Cattedrale, un momento di preghiera e solidarietà per la Terra Santa, segnata da conflitti e sofferenze. La messa, tenutasi domenica 15 febbraio 2026, ha rafforzato il legame tra la diocesi aretina e il Patriarcato latino di Gerusalemme, un rapporto di gemellaggio attivo dal 2010. Un arrivo atteso e una città in devozione. L’arrivo del card. Pizzaballa ad Arezzo, avvenuto venerdì sera, è stato accolto con entusiasmo e partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il cardinale Pizzaballa ha trascorso la notte circondato dagli affreschi di Piero della Francesca, un momento che ha scelto per riflettere sul dolore legato alla perdita della sua terra e ai conflitti che la interessano.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà nuovamente a Arezzo per partecipare alle celebrazioni della Madonna del Conforto il 15 febbraio.

