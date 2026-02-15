Ponzano la titolare del Mon Bar colpita da un malore

La titolare del Mon Bar di Ponzano Veneto si è sentita male improvvisamente, ma è stata salvata grazie al defibrillatore pubblico presente nel locale. La donna è crollata mentre era al lavoro e, fortunatamente, il dispositivo ha permesso di intervenire in modo rapido. Un passante ha chiamato subito i soccorsi, contribuendo a evitare conseguenze più gravi.

Ponzano Veneto: Salvata da un Malore Improvviso Grazie al Defibrillatore Pubblico. Ponzano Veneto (Treviso) è stata teatro di un intervento salvavita nella giornata di venerdì 13 febbraio 2026. Edy, titolare del bar Mon Bar in via del Barbaro, ha accusato un malore improvviso, ma è stata soccorsa tempestivamente grazie all'intervento del personale della farmacia San Francesco e all'utilizzo di un defibrillatore installato nelle vicinanze. L'episodio sottolinea l'importanza del progetto di defibrillatori pubblici promosso dal Comune. Un Intervento Rapido e Decisivo. La giornata era iniziata come tante altre al Mon Bar. Ponzano, la titolare del Mon Bar colpita da un malore: «Salva grazie al defibrillatore»Nella tarda mattinata di venerdì 13 febbraio la titolare del Mon Bar è stata soccorsa dal personale della farmacia San Francesco, a pochi metri dal locale. Fondamentale l'ultilizzo del defibrillatore ...