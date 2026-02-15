pontedera gubbio 1 1 un gol per tempo per decidere il match

Piero Braglia ha visto il suo debutto sulla panchina del Pontedera finire con un pareggio di 1-1 contro il Gubbio, a causa di un gol per parte. La partita si è decisa in modo equilibrato, con un gol di testa di un attaccante del Gubbio al 30° minuto e un rigore realizzato dai locali al 60°. La presenza di Braglia, anche se squalificato, si è fatta sentire in campo con i suoi giocatori che hanno cercato di imporre il ritmo fin dall’inizio.

Pontedera, 15 febbraio 2026 – La "prima" di Piero Braglia (comunque squalificato) sulla panchina del Pontedera si è chiusa con un pareggio per 1-1 contro il Gubbio. Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo soli 3' con un gran destro di Varone, ma allo stesso minuto della ripresa ci ha pensato l'ex Faggi a pareggiare il match con una palla infilata nell'angolo alto. Per il resto è stato il Pontedera a rendersi più pericoloso, ma nel recupero finale, al 52', Saracco si è dovuto superare per deviare un destro ravvicinato ancora di Varone. Domenica il Pontedera riceve l'Ascoli. PONTEDERA-GUBBIO 1-1 PONTEDERA (4-2-3-1): Saracco; Paolieri, Piana, Sapola, Cerretti; Manfredonia (1’ st Faggi), Emmanuello (27’ st Caponi); Vitali, Kabashi (1’ st Buffon), Raychev (42’ st Mbambi); Yeboah (27’ st Nabian). 🔗 Leggi su Lanazione.it

