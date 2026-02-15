Pontedera-Gubbio 1-1 un gol per tempo per decidere il match
Piero Braglia ha visto il suo debutto sulla panchina del Pontedera finire con un pareggio di 1-1 contro il Gubbio, a causa di un gol per parte. La partita si è decisa in modo equilibrato, con un gol di testa di un attaccante del Gubbio al 30° minuto e un rigore realizzato dai locali al 60°. La presenza di Braglia, anche se squalificato, si è fatta sentire in campo con i suoi giocatori che hanno cercato di imporre il ritmo fin dall’inizio.
Pontedera, 15 febbraio 2026 – La "prima" di Piero Braglia (comunque squalificato) sulla panchina del Pontedera si è chiusa con un pareggio per 1-1 contro il Gubbio. Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo soli 3' con un gran destro di Varone, ma allo stesso minuto della ripresa ci ha pensato l'ex Faggi a pareggiare il match con una palla infilata nell'angolo alto. Per il resto è stato il Pontedera a rendersi più pericoloso, ma nel recupero finale, al 52', Saracco si è dovuto superare per deviare un destro ravvicinato ancora di Varone. Domenica il Pontedera riceve l'Ascoli. PONTEDERA-GUBBIO 1-1 PONTEDERA (4-2-3-1): Saracco; Paolieri, Piana, Sapola, Cerretti; Manfredonia (1’ st Faggi), Emmanuello (27’ st Caponi); Vitali, Kabashi (1’ st Buffon), Raychev (42’ st Mbambi); Yeboah (27’ st Nabian). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un gol per tempo e finisce in parità il match Noto-Akragas
Nel match tra Noto e Akragas, ogni squadra ha messo in campo impegno e determinazione, portando a casa un risultato di parità con un gol per parte.
Calcio serie C, è la terza partita in sette giorni. Il Gubbio a Pontedera . Di Carlo: "Gara difficile»
Il Gubbio affronta oggi la sua terza partita in una settimana, una sfida che nasce dalle tante partite ravvicinate di questo mese.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Minta stende il Campobasso: 1-0 Gubbio; Ko fatale, Marchionni esonerato dal Ravenna. Livorno in zona playoff, il Pontedera a Braglia; Serie C girone B giornata 27. I pronostici di TUTTOCAMPO; Le sfide del weekend dalla Serie A alla C.
Pontedera-Gubbio 1-1, un gol per tempo per decidere il matchLa prima virtuale di Piero Braglia sulla panchina granata (era squalificato) si chiude con un punto ... msn.com
Pontedera-Gubbio 1-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Pontedera-Gubbio del 15 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net
Serie C girone B: termina 1-1 tra Perugia e Carpi, pari anche tra Pontedera e Gubbio. La classifica aggiornata x.com
Terza gara in otto giorni Pontedera - Gubbio 27ª Giornata - Girone B - Serie C Sky Wifi Domenica 15 febbraio 2026 Stadio Ettore Mannucci Ore 17,30 #forzavecchiocuorerossoblu facebook