Polinesia maxi sequstro di cocaina

Nelle acque della Polinesia, la Marina militare francese e gli Stati Uniti hanno sequestrato 4,20 tonnellate di cocaina, un’operazione che dimostra ancora una volta come il traffico di droga continui a muoversi tra le rotte oceaniche. La nave sospetta di trasportare il carico è stata intercettata durante una missione congiunta, e tra le mani degli agenti sono finiti numerosi pacchi di sostanza stupefacente nascosti tra le merci.

4.20 Ancora un maxi sequestro di cocaina nelle acque polinesiane messo a segno dalla Marina militare francese in collaborazione con gli Stati Uniti. Il sequestro, portato a termine con il supporto di un Falcon Guardian dell'aeronautica, ha permesso ai militari di requisire 100 balle di stupefacente, per un totale di circa 2,4 tonnellate, carico che porta a quasi 12 tonnellate la quantità di cocaina trasportata su navi e sequestrata nelle acque polinesiane francesi in un solo mese. La droga era per il mercato Australiano.,.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Narcotraffico, la Marina francese sequestra 4 tonnellate di cocaina in Polinesia La Marina francese ha intercettato e sequestrato più di quattro tonnellate di cocaina su una nave che si trovava nelle acque della Polinesia francese. Marina francese sequestra carico di cocaina nella Polinesia francese: l’operazione è iniziata ieri sera. I militari francesi hanno sequestrato un grosso carico di cocaina nel mare della Polinesia francese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Maxi sequestro di droga a Roma. Arrestato un giovane di 23 anniMaxi sequestro di droga della Polizia di Stato a Roma. E' stato lo strano movimento di un auto che camminava nonostante avesse un pneumatico bucato, a Fidene, a insospettire le forze dell'ordine. Gli ... rainews.it