Pogacar e gli allenamenti da ' Zona 2' in Spagna | i dati su watt e pulsazioni

Tadej Pogacar ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo condividendo i dettagli di un allenamento da “Zona 2” in Spagna, perché si sta preparando per la stagione senza partecipare all’UAE Tour 2026. Durante la sessione, il corridore sloveno ha mostrato dati precisi su watt e pulsazioni, evidenziando il suo impegno nel mantenere un ritmo costante. Pogacar si allena in vista di una stagione importante, anche se non sarà presente alla gara di apertura, e questa sua attività ha già suscitato curiosità tra gli esperti.

Roma, 15 febbraio 2026 - Al via dell' UAE Tour 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio, non ci sarà e quindi per vederlo debuttare in stagione bisognerà pazientare ancora un po', ma intanto Tadej Pogacar fa parlare sempre di sé: anche grazie a un 'semplice' allenamento condiviso su una nota piattaforma per professionisti e amatori. Semplice, sì, ma dai valori assolutamente straordinari, proprio come lo sloveno. I dati dell'allenamento di Pogacar. Su Strava il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG, attualmente in Spagna come molti suoi colleghi, ha postato i dati completi di un suo allenamento come non faceva da un bel po' e lo ha fatto allegando un messaggio rivolto a un tifoso non esattamente gentile.