Pizzo crollo lampione in piazza | tre mesi di attesa indagini e commercio in ginocchio Un simbolo di inefficienza

A Pizzo, il crollo di un lampione in piazza ha causato un blocco totale nel centro cittadino, lasciando il commercio locale in difficoltà da oltre tre mesi. Le autorità hanno avviato le indagini, ma ancora non si vede una soluzione concreta. Nel frattempo, negozi e ristoranti affrontano perdite quotidiane e i residenti si chiedono quando tornerà alla normalità.

Pizzo, il Lampione Crollato e Tre Mesi di Attesa: Un Simbolo di Inefficienza al Cuore della Città. Pizzo Calabro è da tre mesi paralizzata da un incidente apparentemente banale: il crollo di un lampione in Piazza della. L’evento ha coinvolto un artigiano e ha portato alla chiusura di un’area cruciale per il centro storico, sollevando interrogativi sulla rapidità degli interventi e sull’efficienza della burocrazia locale. La vicenda, lungi dall’essere risolta, è diventata un simbolo di frustrazione per residenti e commercianti. Un Cuore Pulsante Bloccato. Piazza della, cuore della vita sociale e commerciale di Pizzo Calabro, è oggi segnata da transenne e macerie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di 72 anni è rimasto ferito nel crollo di un lampione in piazza a Anghiari.

Questa mattina a Marano i cittadini sono scesi in piazza Escrivà per chiedere risposte.

