Brad Pitt e Tom Cruise sono finiti al centro di un acceso scontro sul tetto di un set cinematografico, dopo che sono circolate online diverse versioni alternative di un finale del film. La scena, girata in una location di Los Angeles, ha scatenato reazioni di rabbia tra gli addetti ai lavori e ha sollevato preoccupazioni legate ai diritti d’autore. Nel frattempo, un nuovo software di intelligenza artificiale chiamato Seedance 2.0 permette di creare video realistici con attori famosi, sollevando dubbi sulla sicurezza dei contenuti digitali.

Un nuovo software di intelligenza artificiale chiamato Seedance 2.0 sta rivoluzionando il mondo dei video digitali, permettendo di creare clip realistiche con attori famosi come Brad Pitt e Tom Cruise. In pochi giorni, le creazioni degli utenti sono diventate virali, mostrando scene impossibili come combattimenti sul tetto o finali alternativi di serie celebri. Questo fenomeno, però, ha sollevato allarmi importanti tra studi cinematografici e sindacati, preoccupati per l’uso non autorizzato delle immagini e delle voci delle star. Seedance 2.0, sviluppato dalla società cinese proprietaria di TikTok, consente agli utenti di creare video con attori famosi e proprietà intellettuali senza permessi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pitt e Cruise si picchiano sul tetto e finali alternativi esplodono online: Hollywood furiosa e copyright sotto attacco

Tom Cruise e Brad Pitt sono protagonisti di un video fake che ha fatto tremare Hollywood, perché sembra reale e molto convincente.

Un video falso di Tom Cruise e Brad Pitt che si picchiano ha scatenato preoccupazioni a Hollywood, perché è stato creato con un’intelligenza artificiale sviluppata dalla cinese TikTok.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.