piscina chiusa petizione di molinella nuoto

Molinella Nuoto ha avviato una petizione per riaprire la piscina chiusa da settimane. La decisione di chiudere l’impianto ha lasciato molti nuotatori e famiglie senza un punto di riferimento per l’attività sportiva e il tempo libero. La società chiede che venga ascoltata la voce di chi utilizza quotidianamente la struttura, spesso senza alternative vicine. La petizione è stata firmata già da diverse decine di residenti, che sperano di vedere presto il ritorno alla normalità.

"Il silenzio deve finire": la Molinella Nuoto lancia la petizione popolare per riaprire la piscina molinellese. Al via la raccolta firme in tutto il paese. Da una parte le vasche vuote e l'impianto chiuso, dall'altra la voce, sempre più forte, di una comunità che non ci sta. A rompere gli indugi è la A.s. Molinella Nuoto, che scende ufficialmente "in campo" lanciando una massiccia petizione cittadina per chiedere la riapertura immediata della piscina comunale. La storica società sportiva, identificata dal logo della foca marina, si è fatta carico di organizzare la protesta facendosi garante della raccolta firme. La chiusura della piscina di Molinella, decisa dall'Amministrazione Comunale nell'agosto scorso, sta creando ancora un fortissimo disagio alla società del nuoto, agli iscritti dei corsi e a tanti altri abituali frequentatori dell'impianto.