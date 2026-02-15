Pisacane | Mina sta bene ecco chi sostituisce Gaetano E sulle simulazioni
Giovanni Pisacane annuncia che Mina sta bene e rivela chi prenderà il posto di Gaetano, dopo le recenti indiscrezioni sulle sue condizioni fisiche. Durante la conferenza stampa, il difensore del Cagliari spiega anche come si stanno preparando alle simulazioni che hanno coinvolto alcuni giocatori nel corso degli allenamenti. La squadra si concentra sui dettagli pratici per affrontare al meglio la partita contro il Lecce, in programma domani sera allo stadio Sant'Elia.
La vigilia della sfida tra Cagliari e Lecce, valida per un turno cruciale della Serie A, è accompagnata da una conferenza stampa che mette in luce gestione, dettagli tattici e dinamiche interne al gruppo. L'attenzione è centrata sul contributo dei singoli, sull'equilibrio tra assenze e risposte di chi resta a disposizione e sull'approccio mentale necessario per affrontare una gara ricca di insidie. si è registrata una gestione accurata delle condizioni di mina, che torna in campo dopo una lunga fase di lavoro mirato. la sua leadership resta un elemento chiave per la squadra, con l'obiettivo di fornire contributo utile per la salvezza e per contribuire ai mondiali.
