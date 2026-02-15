Piovani dopo Parma Inter Women | Orgoglioso di queste ragazze obiettivo campionato? Deve essere una spinta
Piovani ha elogiato le ragazze dell'Inter Women dopo la vittoria sofferta contro il Parma, sottolineando quanto siano determinate. La squadra ha conquistato i tre punti grazie a un gol negli ultimi minuti, dimostrando grinta e carattere. Piovani ha commentato che questa vittoria dà fiducia e può spingere le nerazzurre a puntare più in alto in classifica.
Inter News 24 Piovani dopo Parma Inter Women ha elogiato la prestazione delle nerazzurre dopo il successo arrivato in extremis in campionato. Gianpiero Piovani, tecnico dell’Inter Women, ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria arrivata in pieno recupero contro il Parma a Noceto nella 14a giornata di Serie A Women, un successo che consolida il momento straordinario delle nerazzurre e allunga la striscia positiva. ANALISI DELLA VITTORIA – « È una vittoria importante, su un campo difficile. Abbiamo fatto bene, soprattutto nella gestione della palla. L’idea era venire qui per vincere e le ragazze sono state bravissime: ci hanno messo il cuore, sono andate oltre l’ostacolo e questo è molto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com
Piovani dopo Inter Women Fiorentina: «Queste ragazze stanno facendo qualcosa di straordinario»
Dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, il tecnico delle Inter Women Piovani si è detto molto soddisfatto.
Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match
Questa sera le ragazze di Piovani hanno conquistato una vittoria netta contro la Fiorentina, battendola 3-0.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Piovani: Questa squadra ha qualità, cattiveria e maturità; Calcio femminile: la Fiorentina rialza la testa in Serie A. Importante successo salvezza per la Ternana; Inter Women, Piovani a ITV: Sempre più sorpreso da queste ragazze. Dobbiamo crederci; Bugeja: Quest'anno sto segnando, ma senza le mie compagne non posso fare nulla. Ora il Parma.
Women, le formazioni ufficiali di Parma-Inter: le scelte di PiovaniQueste le formazioni ufficiali scelte da Giovanni Valenti e Gianpiero Piovani per Parma-Inter Women: si inizia alle 12.30 ... msn.com
Inter Women, Piovani: L'obiettivo è arrivare tra le prime tre. Al campionato ci crediamoArrivato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria arrivata in pieno recupero contro il Parma, il tecnico dell'Inter Women Gianpiero Piovani analizza quanto avvenuto questo pomeriggio a Noceto: È una ... msn.com
Finale A S S U R D O Il Parma pareggia all’85’ ma l’Inter trova il gol vittoria al 90’ con Vilhjálmsdóttir #SerieAWomenAthora facebook