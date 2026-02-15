Piovani dopo Parma Inter Women | Orgoglioso di queste ragazze obiettivo campionato? Deve essere una spinta

Piovani ha elogiato le ragazze dell'Inter Women dopo la vittoria sofferta contro il Parma, sottolineando quanto siano determinate. La squadra ha conquistato i tre punti grazie a un gol negli ultimi minuti, dimostrando grinta e carattere. Piovani ha commentato che questa vittoria dà fiducia e può spingere le nerazzurre a puntare più in alto in classifica.

Inter News 24 Piovani dopo Parma Inter Women ha elogiato la prestazione delle nerazzurre dopo il successo arrivato in extremis in campionato. Gianpiero Piovani, tecnico dell’Inter Women, ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria arrivata in pieno recupero contro il Parma a Noceto nella 14a giornata di Serie A Women, un successo che consolida il momento straordinario delle nerazzurre e allunga la striscia positiva. ANALISI DELLA VITTORIA – « È una vittoria importante, su un campo difficile. Abbiamo fatto bene, soprattutto nella gestione della palla. L’idea era venire qui per vincere e le ragazze sono state bravissime: ci hanno messo il cuore, sono andate oltre l’ostacolo e questo è molto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, il tecnico delle Inter Women Piovani si è detto molto soddisfatto.

Questa sera le ragazze di Piovani hanno conquistato una vittoria netta contro la Fiorentina, battendola 3-0.

