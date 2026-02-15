Il match tra Pineto e Ternana si gioca lunedì 16 febbraio alle 20:30 perché le due squadre vogliono avvicinarsi alle posizioni di vertice e puntano a conquistare i tre punti. La Ternana di Liverani arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare il secondo posto, mentre il Pineto cerca di uscire dalla zona rischiosa in classifica. La partita si svolgerà allo stadio di Pineto, dove gli attaccanti delle due squadre cercano di trovare spazio tra le difese avversarie.

Ventisettesimo turno di Serie C girone C che vede in programma il posticipo in chiave playoff tra il Pineto e la Ternana di Liverani. Abruzzesi che ad oggi hanno fatto una stagione sopra le righe e sono attualmente quinti in classifica nonostante le ultime 2 sconfitte consecutive. Una squadra che ha comunque perso l’occasione di alzare l’asticella ma che sarà fastidio a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pineto-Ternana (lunedì 16 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

