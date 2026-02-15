La Ternana rischia di perdere punti importanti nel match contro il Pineto, in programma lunedì 16 febbraio 2026 alle 20:30, a causa di alcune assenze tra i convocati. La partita, valida per il ventisettesimo turno di Serie C girone C, si svolge in un momento cruciale per le ambizioni delle fere, che cercano di consolidare la posizione in classifica. La formazione abruzzese si prepara a sfidare la squadra umbra con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Ventisettesimo turno di Serie C girone C che vede in programma il posticipo in chiave playoff tra il Pineto e la Ternana di Liverani. Abruzzesi che ad oggi hanno fatto una stagione sopra le righe e sono attualmente quinti in classifica nonostante le ultime 2 sconfitte consecutive. Una squadra che ha comunque perso l’occasione di alzare l’asticella ma che sarà fastidio a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pineto-Ternana (lunedì 16 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Le fere rischiano in Abruzzo

Il match tra Pineto e Ternana si gioca lunedì 16 febbraio alle 20:30 perché le due squadre vogliono avvicinarsi alle posizioni di vertice e puntano a conquistare i tre punti.

Vis Pesaro e Campobasso si sfidano lunedì 16 febbraio alle 20:30, a causa della corsa ai playoff che entrambi cercano di conquistare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.