La pietra pomice viene spesso usata per rimuovere le incrostazioni di calcare più dure, che si formano sui sanitari e sulle superfici di casa. La causa principale di questi depositi è l’acqua dura, che lascia residui opachi e difficili da eliminare. Un esempio concreto è il lavandino, dove il calcare si accumula rapidamente, rendendo difficile mantenere tutto pulito.

Prendersi cura della casa richiede pazienza, certo, ma soprattutto gli strumenti giusti. Le incrostazioni di calcare sono forse il nemico più ostinato, perché opacizzano i materiali e resistono ai detergenti più forti. Eppure esiste un alleato insospettabile, che di solito teniamo sul bordo della vasca solo per la cura del corpo e che può trasformarsi in una risorsa per le pulizie domestiche. Parliamo della pietra pomice, una roccia leggera e porosa che nasconde potenzialità insperate. Vediamo allora come sfruttare le sue proprietà per riportare lo splendore sulle superfici di ceramica, con pochi accorgimenti che ci faranno ottenere un risultato professionale senza troppa fatica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pietra pomice, come utilizzarla per eliminare le incrostazioni di calcare

Due uomini di 22 e 28 anni sono stati arrestati a Milano dopo aver sottratto una carta di credito sul tram e tentato di utilizzarla.

