Piano per espandere gli insediamenti nei territori palestinesi via libera di Netanyahu

Il governo israeliano ha approvato la registrazione di ampie aree della Cisgiordania come proprietà statali, approvando un piano che prevede l'espansione degli insediamenti nei territori palestinesi. Netanyahu ha dato il via libera, rispondendo alle pressioni politiche interne e alle richieste di gruppi che sostengono la colonizzazione. La decisione potrebbe accelerare le costruzioni nei pressi di alcune comunità già esistenti e modificare il panorama territoriale della zona.

Il governo israeliano ha approvato la registrazione di vaste zone della Cisgiordania come "proprietà statali", accogliendo un piano dibattuto per espandere gli insediamenti nei Territori palestinesi. E' la prima volta dal 1967. La proposta era stata presentata dal ministro della Giustizia Yariv Levin, dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e dal ministro della Difesa Israel Katz. Smotrich aveva chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di "prendere una decisione storica per applicare la sovranità israeliana a tutte le aree aperte" della Cisgiordania, da lui chiamata con i nomi biblici di "Giudea e Samaria”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piano per espandere gli insediamenti nei territori palestinesi, via libera di Netanyahu Ruspe, insediamenti illegali e cecchini: via i palestinesi Dopo l’approvazione del riconoscimento di 19 insediamenti coloniali su terra palestinese, il governo israeliano ha avviato una vasta operazione di demolizione a Gerusalemme est occupata. Via libera di Israele a misure per ampliare gli insediamenti dei coloni. Guterres (Onu): “Preoccupato”. Condanne anche da Ue e Lega Araba Il governo israeliano ha dato il via libera a nuove misure per espandere gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Israele approva misure per espandere gli insediamenti in Cisgiordania; L’ICE e il piano per la costruzione di centri di detenzione di massa in America; Cina, nuove misure per modernizzare la produzione agricola; Toyota prevede di aumentare produzione auto ibride | FP - News - Auto. Cina intensificherà gli sforzi per promuovere il consumo di serviziPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina adotterà molteplici misure per promuovere lo sviluppo dei consumi dei servizi, ha dichiarato venerdì il ministero del Commercio in una conferenza stampa. italpress.com Dagli sfratti veloci al Piano casa: il cantiere della manovra per gli immobiliDopo un primo sprint frena la mossa sugli sfratti veloci. E in Parlamento si moltiplicano i disegni di di legge sul tema. Al Senato Fratelli d'Italia ha depositato ddl, primo firmatario Paolo ... ilsole24ore.com Secondo gli analisti, il nuovo CEO Disney, Josh D'Amaro, ha già un piano per espandere la compagnia nel settore dei videogiochi Non è chiaro se si tratti di riavviare studi di sviluppo interni o affidarsi a realtà esistenti (come già fanno Marvel e Star Wars da a facebook Oggi ad Addis Abeba si è tenuto il secondo summit #Italia- #Africa, dove #Meloni ha raggiunto i leader dei paesi partner del #PianoMattei e altri attori regionali. L'obiettivo del vertice in #Etiopia è di fare il punto sull’avanzamento dei lavori a due anni dal lancio. x.com