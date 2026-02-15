Piano Mattei verifica riuscita Il vertice di Addis Abeba visto da Ragazzi Ispi

Il Piano Mattei ha superato con successo la verifica, secondo quanto emerge dal rapporto dei giovani di Ispi. La conferma arriva mentre i partecipanti ad Addis Abeba riflettono sui risultati ottenuti finora, con un’attenzione particolare alle iniziative concrete avviate nel continente africano.

“Il vertice di Addis Abeba si preannunciava come un momento per fare il punto sull’andamento del Piano Mattei due anni dopo il suo lancio. Così è stato, e più che ad annunciare nuove iniziative specifiche lo spazio è stato dato a guardare a quanto fatto principalmente su due filoni”, l’essere operartivi e l’internazionalizzazione, commenta Lucia Ragazzi, research fellow dell’Africa Programme dell’Ispi, con Formiche.net. Per Ragazzi, “il primo è quello del ‘essere andati operativi’ nell’impalcatura del piano in termini di progetti e struttura di finanziamento; il secondo è quello dell’internazionalizzazione del piano (un obiettivo dichiarato dell’anno appena trascorso). 🔗 Leggi su Formiche.net

