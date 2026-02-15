Piano Mattei verifica riuscita Il vertice di Addis Abeba visto da Ragazzi Ispi
Il Piano Mattei ha superato con successo la verifica, secondo quanto emerge dal rapporto dei giovani di Ispi. La conferma arriva mentre i partecipanti ad Addis Abeba riflettono sui risultati ottenuti finora, con un’attenzione particolare alle iniziative concrete avviate nel continente africano.
“Il vertice di Addis Abeba si preannunciava come un momento per fare il punto sull’andamento del Piano Mattei due anni dopo il suo lancio. Così è stato, e più che ad annunciare nuove iniziative specifiche lo spazio è stato dato a guardare a quanto fatto principalmente su due filoni”, l’essere operartivi e l’internazionalizzazione, commenta Lucia Ragazzi, research fellow dell’Africa Programme dell’Ispi, con Formiche.net. Per Ragazzi, “il primo è quello del ‘essere andati operativi’ nell’impalcatura del piano in termini di progetti e struttura di finanziamento; il secondo è quello dell’internazionalizzazione del piano (un obiettivo dichiarato dell’anno appena trascorso). 🔗 Leggi su Formiche.net
Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni
Roma torna a riunire i leader africani per il secondo vertice sul Piano Mattei.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Piano Mattei. Tutto pronto per il test strategico con il vertice Italia-AfricaIl secondo Vertice Italia-Africa, in programma, domani, venerdì 13 febbraio ad Addis Abeba, segna un passaggio politico rilevante per la strategia italiana nel continente. Per la prima volta l’appunta ... formiche.net
Italia-Africa, la strada è quella giusta. Giro racconta a che punto è il Piano MatteiIl Piano Mattei è stata una novità nelle relazioni fra Europa e Africa, dopo vari tentativi del passato, dice a Formiche.net l’ex viceministro degli Esteri Mario Giro prima di partire per l’Etiopia, d ... formiche.net
Con il Piano Mattei, il Governo Meloni rafforza il ruolo dell’Italia come ponte strategico tra Europa e Africa, per frenare l'immigrazione incontrollata e aiutare le nazioni africane a crescere. , facebook
L'Africa al mondo chiede la pace, prima di tutto Addis Abeba. Alla 39esima assemblea dei capi di Stato e di governo dei 55 Paesi dell'Unione Africana, era presente anche la premier Meloni Il Piano Mattei resta sullo sfondo, mentre le priorità sono la stabilizza x.com