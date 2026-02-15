Piano Mattei per l' Africa Menia | Progetto che investe nell' idea di Italia globale
Roberto Menia, vicepresidente della commissione EsteriDifesa del Senato, ha criticato il Piano Mattei per l'Africa, affermando che si tratta di un progetto che punta a rafforzare l'immagine dell’Italia come attore globale. Menia ha sottolineato come questa iniziativa possa portare benefici concreti, come l’aumento degli scambi commerciali e la creazione di nuove opportunità di investimento. La sua opinione arriva dopo il vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, dove il governo italiano ha presentato le nuove strategie per rafforzare i legami con i paesi africani.
All'indomani del secondo vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, in Etiopia, il vicepresidente della commissione EsteriDifesa del Senato, Roberto Menia di Fratelli d'Italia, che ha partecipato all'incontro come ospite d'onore di Giorgia Meloni, ha espresso il suo parere sui rapporti tra il nostro Paese e il continente a sud del Mediterraneo. "Ai critici del Piano Mattei replico con una domanda: ma perché a nessun governo che ha amministrato l’Italia dal 2011 ad oggi (o anche prima) è mai venuta in mente un’idea del genere?", ha dichiarato nel corso di un'intervista a Formiche.net. "La verità è che se tutte le 'altre' voci internazionali, autorevoli e certificate come Bei, World Bank, African Bank, Unione Africana e gli stessi Usa stanno così attezionando il Piano Mattei vuol dire che è la mossa giusta al momento giusto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Vi spiego come la fase operativa del Piano Mattei avvicina Africa, Italia e Ue. Parla Menia (FdI)
Menia di Fratelli d’Italia spiega come la fase attuativa del Piano Mattei avvicina Africa, Italia e Unione Europea.
Italia-Africa, Meloni in Etiopia rilancia il Piano Mattei: "Scommessa che stiamo vincendo"
Giorgia Meloni ha visitato l’Etiopia per rilanciare il Piano Mattei, una strategia che mira a rafforzare i legami tra Italia e Africa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
