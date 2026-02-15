Piacenza sfiora il colpaccio a Perugia ma deve accontentarsi di un solo punto

Il match tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Perugia si è concluso con un pareggio dopo più di due ore di gioco acceso. Piacenza ha rischiato di vincere, ma alla fine si è dovuta accontentare di un punto. La partita è stata combattuta fino all’ultima palla, con scambi veloci e una forte presenza in campo da entrambe le squadre.

La sfida tra gas sales bluenergy volley piacenza e perugia ha visto una lotta prolungata che si è decisa al tie break, dopo oltre due ore di gioco intenso. la squadra ospite ha sfruttato il momento cruciale del quinto set, imponendosi e consolidando la testa della classifica, mentre i biancorossi hanno mostrato carattere e caparbia nel recuperare la partita dopo un avvio complesso. partenza vivace per piacenza, che prende in mano lo sviluppo della frazione grazie a due colpi di Comparoni e a un muro di Mandiraci, facendo maturare un vantaggio iniziale. Lorenzetti chiama time out al 7-10. al rientro si assiste a un'ulteriore crescita biancorossa con un diagonale di Iyegbekedo e un ace di Porro, fino al 18-22.