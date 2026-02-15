Piacenza saluta Roberto Damiani maestro orafa di Tesoretto | una vita tra arte passione e preziosi gioielli

Roberto Damiani, noto maestro orafa di Piacenza, è morto dopo aver combattuto una lunga malattia, lasciando un ricordo indelebile tra clienti e amici. La sua bottega di Tesoretto, situata nel cuore della città, era famosa per i gioielli unici che creava con grande maestria. La sua scomparsa ha provocato dolore tra chi aveva acquistato i suoi pezzi, spesso tramandati di generazione in generazione.

Addio a Roberto Damiani, il gioielliere che ha illuminato Piacenza e Bobbio. Piacenza e la val Trebbia piangono la scomparsa di Roberto Damiani, storico orafa e volto noto della gioielleria Tesoretto. Dopo oltre quarantacinque anni dedicati all’arte orafa, Damiani si è spento lasciando un vuoto inestimabile tra chi lo ha conosciuto e apprezzato per la sua professionalità e il suo sorriso. La sua attività, da Piacenza a Porto Rotondo fino all’ultimo progetto a Bobbio, ha rappresentato un punto di riferimento per gli amanti del gioiello e un esempio di dedizione al lavoro. Un Maestro Orafo tra Piacenza e Porto Rotondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Grosseto dice addio a Roberto Tassi, agronomo e musicista, che si è spento lasciando un vuoto tra i campi e le note di jazz.

Giuliano Gibertoni, noto maestro di judo e fondatore del Geesink Team di Modena, si è spento a 78 anni.

