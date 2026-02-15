Petanque | UB Roverino sbanca a Pompeiana e riaccende le ambizioni nel campionato imperiese

La squadra UB Roverino ha vinto a Pompeiana, portando a casa una vittoria importante nel campionato imperiese di petanque. La gara si è svolta domenica scorsa, quando i giocatori di Ventimiglia hanno dimostrato determinazione e precisione, riuscendo a conquistare 14 punti contro i 4 degli avversari. Questa vittoria segna il primo successo stagionale per i roverini, che ora guardano con più fiducia alle prossime partite.

La UB Roverino Sconfigge Pompeiana e Accende le Speranze nel Campionato Imperiese di Petanque. Ventimiglia – La UB Roverino ha conquistato la sua prima vittoria nel campionato di 1° categoria nazionale di petanque, superando il Petanque Pompeiana con un risultato di 14 a 4. L’incontro, disputato oggi, 15 febbraio 2026, ha visto brillare la squadra di coach Gullace, desiderosa di riscatto dopo due sconfitte iniziali, e ha riaperto le prospettive per un campionato che si preannuncia combattuto. Una Partita Chiave per la Rinascita Roverinasca. La vittoria odierna rappresenta un momento significativo per la UB Roverino, una squadra che ambisce a competere ai massimi livelli nel panorama petanchistico ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu L’Unicusano Avellino Basket rilancia le sue ambizioni nel campionato di Serie A2 L’Unicusano Avellino Basket si presenta con slancio nel campionato di Serie A2, forte delle ultime quattro vittorie su cinque partite. Volley Serie B: Palermo sbanca Sciacca 3-0 e riaccende la speranza salvezza. Prima vittoria esterna della stagione. La Rossopomodoro Palermo conquista la sua prima vittoria esterna della stagione battendo 3-0 la Scalia Sciacca.