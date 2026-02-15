Pescare Show si chiude con il 40% dei visitatori in più rispetto al 2025

Pescare Show si conclude a Rimini dopo aver attirato il 40% di visitatori in più rispetto all’edizione del 2023, grazie anche alla crescente presenza di appassionati stranieri. L’evento ha registrato un afflusso record di visitatori italiani e internazionali, con un aumento del 70% degli ospiti provenienti dall’estero rispetto all’anno precedente. Tra le bancarelle e gli stand, si sono visti anche più operatori e aziende del settore rispetto alle scorse edizioni.

La seconda edizione di Pescare Show a Rimini è un trionfo di pubblico dall'Italia e dall'estero. Si chiude oggi il salone internazionale di Italian Exhibition Group (Ieg) con visitatori in crescita del 40% rispetto allo scorso anno e con un +70% delle presenze internazionali. Dati importanti che, uniti alla partnership strategica con Fipsas, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, e all'ampliamento della superficie espositiva, passata da 3 a 6 padiglioni, incoronano Rimini e la sua Riviera come la capitale europea della pesca sportiva. Un segnale di vitalità per un settore che ha trovato in fiera la sua rappresentazione più completa e dinamica.