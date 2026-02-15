Pescara colpo nel finale | Brugman decide al Partenio

Nel finale, Brugman ha deciso la partita tra Pescara e Avellino, segnando all’86’ e portando i biancazzurri alla vittoria. La squadra di Pescara ha approfittato di un’azione convincente negli ultimi minuti, che ha cambiato le sorti del match. La gara si era mantenuta equilibrata per quasi tutta la durata, ma la rete decisiva ha rotto gli equilibri.

Il Pescara passa ad Avellino con una rete di Brugman all'86', al termine di una gara a lungo bloccata sullo 0-0. Decisiva una carambola in area biancoverde che rompe l'equilibrio nei minuti conclusivi. Al Partenio-Lombardi, agli ordini del signor Andrea Calzavara, Avellino in verde con bande bianche, Pescara in biancazzurro. Prima del via l'abbraccio tra i fratelli Insigne, avversari dopo cinque anni. Il Pescara si mostra propositivo fin dai primi minuti. Al 6' primo giallo del match: ammonito Cancellotti. Al 10' Di Nardo calcia da posizione centrale, conclusione debole e Daffara blocca. Al 12' risposta disciplinare degli ospiti: Cagnano finisce sul taccuino dell'arbitro.