Perugia truffa del finto incidente | coppia arrestata anziani nel mirino dei malviventi

A Perugia, due persone sono state arrestate dopo aver tentato di truffare un’anziana con la scusa di un incidente finto. I malviventi avevano chiamato la donna, fingendo di essere un suo familiare in difficoltà, e avevano pianificato di entrare in casa sua per prendere soldi e gioielli. La polizia ha intercettato la telefonata e ha fermato i sospetti prima che potessero agire.

Perugia, la Truffa del "Finto Incidente": Arrestati Due Malviventi, Allarme per gli Anziani. Perugia è stata teatro di un nuovo tentativo di truffa ai danni di una persona anziana. Due individui, un uomo di 35 anni e una donna di 47 anni, sono stati arrestati domenica 15 febbraio 2026 dai carabinieri grazie alla prontezza del marito della vittima, che ha intuito l'inganno e ha immediatamente allertato le autorità. L'episodio riaccende i riflettori sulla vulnerabilità degli anziani e sulla necessità di una maggiore vigilanza. La Dinamica della Truffa: Un Sedicente Maresciallo e una Richiesta di Denaro.