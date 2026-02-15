Perugia truffa del finto incidente | coppia arrestata anziani nel mirino dei malviventi

A Perugia, due persone sono state arrestate dopo aver tentato di truffare un’anziana con la scusa di un incidente finto. I malviventi avevano chiamato la donna, fingendo di essere un suo familiare in difficoltà, e avevano pianificato di entrare in casa sua per prendere soldi e gioielli. La polizia ha intercettato la telefonata e ha fermato i sospetti prima che potessero agire.

Perugia, la Truffa del “Finto Incidente”: Arrestati Due Malviventi, Allarme per gli Anziani. Perugia è stata teatro di un nuovo tentativo di truffa ai danni di una persona anziana. Due individui, un uomo di 35 anni e una donna di 47 anni, sono stati arrestati domenica 15 febbraio 2026 dai carabinieri grazie alla prontezza del marito della vittima, che ha intuito l’inganno e ha immediatamente allertato le autorità. L’episodio riaccende i riflettori sulla vulnerabilità degli anziani e sulla necessità di una maggiore vigilanza. La Dinamica della Truffa: Un Sedicente Maresciallo e una Richiesta di Denaro.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Terni, anziani nel mirino delle truffe telefoniche del "finto carabiniere": denunciato un 46enne per truffa aggravata

A Terni, un uomo di 46 anni è stato denunciato per aver messo a segno diverse truffe telefoniche ai danni di anziani.

"Sua figlia ha provocato un grave incidente ed è stata arrestata": coppia di anziani non cade nella truffa

Una coppia di anziani ha evitato una truffa dopo che un falso maresciallo dei carabinieri si è presentato a casa loro, chiedendo denaro per prevenire il carcere della figlia.

