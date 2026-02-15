Perugia retrocessa Macerata a rischio | Scandicci consolida il secondo posto

Perugia ha subito la retrocessione dopo la sconfitta contro una squadra che lotta per evitare la promozione, mentre Macerata si trova in grave pericolo di perdere la categoria. Nel frattempo, Scandicci si avvicina al secondo posto, grazie a una vittoria importante che rafforza la sua posizione. La penultima giornata della Regular Season mostra chiaramente quali team devono ancora giocarsi tutto per restare in serie A.

Il nome di Conegliano, Scandicci e Milano si conferma tra le prime tre posizioni della Serie A1 di volley femminile, perché queste squadre hanno già centrato i rispettivi obiettivi di classifica.

Nella serata di ieri, l’Imoco Conegliano ha battuto facilmente Scandicci con un punteggio di 3-0.

