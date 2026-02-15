Perugia retrocessa Macerata a rischio | Scandicci consolida il secondo posto
Perugia ha subito la retrocessione dopo la sconfitta contro una squadra che lotta per evitare la promozione, mentre Macerata si trova in grave pericolo di perdere la categoria. Nel frattempo, Scandicci si avvicina al secondo posto, grazie a una vittoria importante che rafforza la sua posizione. La penultima giornata della Regular Season mostra chiaramente quali team devono ancora giocarsi tutto per restare in serie A.
La penultima giornata della Regular Season disegna un quadro chiaro ai vertici e nelle zone calde della classifica, evidenziando movimenti significativi soprattutto in coda. Le forze di testa consolidano le posizioni, mentre la corsa salvezza torna a riaprirsi grazie a risultati esterni determinanti e a prestazioni di alto livello nelle partite chiave. La squadra di casa ha imposto ritmo e qualità in avvio, affrontando con compattezza la reazione avversaria. Lubian firma la chiusura del 26-24 e impedisce il tie-break. Fatoumatta Sillah emerge come MVP, con 22 punti e un ruolo di riferimento nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Volley femminile: Conegliano, Scandicci e Milano blindano le posizioni in Serie A1. Perugia retrocessa, che lotta salvezza!
Il nome di Conegliano, Scandicci e Milano si conferma tra le prime tre posizioni della Serie A1 di volley femminile, perché queste squadre hanno già centrato i rispettivi obiettivi di classifica.
Imoco domina Scandicci: vince 3-0 e consolida il primo posto in classifica
Nella serata di ieri, l'Imoco Conegliano ha battuto facilmente Scandicci con un punteggio di 3-0.
Argomenti discussi: Serie A1 femminile 2025/26: risultati, tabellini e classifica dopo la dodicesima giornata di ritorno del campionato.
A1 donne: le big vincono, Perugia retrocede. Cuneo ok al 5°, lascia il penultimo posto a Macerata. Conegliano condanna le umbre imponendosi 3-1. Le piemontesi vincono in trasferta a Novara. Bergamo rimonta due set e vince al terzo con Firenze. L'ultima giornata designerà la seconda retrocessione
Volley femminile: Conegliano, Scandicci e Milano blindano le posizioni in Serie A1. Perugia retrocessa, che lotta salvezza! Si sono matematicamente delineate le prime tre posizioni della regular season della Serie A1 di volley femminile: la capolista Conegliano era già certa
