Perugia pareggio amaro col Carpi | espulsione di Riccardi e crisi di personalità in Serie C

Il Perugia ha ottenuto un pareggio 1-1 contro il Carpi domenica 15 febbraio 2026, a causa di un episodio che ha pesato sulla partita: l'espulsione di Riccardi. La situazione si è complicata ulteriormente quando il giocatore è stato cacciato dal campo, lasciando i biancorossi in inferiorità numerica e mostrando una certa fragilità in campo. La squadra ha dimostrato difficoltà a mantenere la concentrazione, lasciando spazio a momenti di confusione e nervosismo. Durante la partita, il Perugia ha mostrato segnali di crisi di personalità, rischiando di perdere punti importanti in campionato.

Curi nel Vortice: Il Perugia Inchiodato dal Pareggio e dalla Crisi di Personalità. Il Perugia ha sprecato un'occasione preziosa in Serie C, pareggiando 1-1 contro il Carpi allo stadio Curi di Perugia domenica 15 febbraio 2026. Un risultato che alimenta dubbi sulla capacità della squadra di raggiungere i propri obiettivi stagionali, complice una prestazione insufficiente e un'inaspettata espulsione che ha cambiato le dinamiche della partita. Un Inizio Promettente, Poi il Buio. La partita si era aperta con un lampo: il gol di Riccardi aveva infuso ottimismo tra i tifosi del Perugia. L'attaccante aveva sbloccato il risultato, portando in vantaggio la squadra di Tedesco e facendo sperare in una vittoria che avrebbe rilanciato le ambizioni di classifica.