Perché Watchmen ha rivoluzionato il fumetto supereroistico

Nel 1986, la serie Watchmen, creata da Alan Moore e Dave Gibbons, ha rivoluzionato il fumetto supereroistico perché ha introdotto una narrazione più critica e matura rispetto ai classici. Questo fumetto ha suscitato scalpore per il modo in cui mette in discussione i valori degli eroi e le loro azioni nel contesto di una società complessa. La pubblicazione è stata accompagnata da immagini dettagliate e un racconto che si spinge oltre il semplice intrattenimento, spingendo i lettori a riflettere su temi come moralità e potere.

Nel 1986 veniva pubblicata per la prima volta la serie creata da Alan Moore e Dave Gibbons: una rilettura alternativa della storia del mondo e degli esseri umani, in cui il supereroe diventa uno strumento per riflettere su questioni attuali e stringenti.

