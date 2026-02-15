Perché tutti odiano Seedance 2.0 | il problema del nuovo generatore di video IA

Seedance 2.0, il nuovo generatore di video IA di ByteDance, sta attirando molte critiche a Hollywood. Attori, studi e Disney si sono uniti per denunciare che questo strumento utilizza contenuti protetti da copyright senza autorizzazione, sollevando preoccupazioni sulla protezione dei diritti e sulla privacy degli artisti. Un esempio concreto riguarda l’utilizzo di immagini di attori famosi senza consenso, alimentando il dibattito sulla legalità delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Nelle ultime ore, un video che ritrae un brutale e iper-realistico combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise ha fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni.

