Perché per alcuni medici il bambino con il cuore bruciato non è più trapiantabile
Secondo gli esperti del Bambino Gesù di Roma "il paziente presenta controindicazioni contingenti maggiori" come "emorragia cerebrale e infezione attiva". Per loro "allo stato attuale non si ravvisano indicazioni a procedere" a un nuovo intervento. Opposto il parere del Monaldi di Napoli Una vita appesa alla ricerca di un organo e all'opinione dei medici che, in caso, dovrebbero operarlo. Le condizioni del bambino di due anni sottoposto a dicembre a un trapianto di cuore, che poi si è rivelato danneggiato, sono stazionarie ma gravi.
Napoli, il bimbo con il cuore «bruciato» non è più trapiantabile: arrivato il parere dei medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma
Il bambino di Napoli, affetto da un cuore gravemente danneggiato, non può più ricevere un trapianto dopo il parere negativo dei medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.
Cuore bruciato, per i medici del Bambin Gesù il bambino non è più trapiantabile. L'annuncio in tv del legale della famiglia
Il legale della famiglia ha comunicato in televisione che, secondo i medici dell’ospedale Bambin Gesù, il bambino di Napoli non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Perché, per alcuni medici, il bambino con il cuore bruciato non è più trapiantabileSecondo gli esperti del Bambino Gesù di Roma il paziente presenta controindicazioni contingenti maggiori come emorragia cerebrale e infezione attiva. Per loro allo stato attuale non si ravvisano ... today.it
