Perché per alcuni medici il bambino con il cuore bruciato non è più trapiantabile

Secondo gli esperti del Bambino Gesù di Roma "il paziente presenta controindicazioni contingenti maggiori" come "emorragia cerebrale e infezione attiva". Per loro "allo stato attuale non si ravvisano indicazioni a procedere" a un nuovo intervento. Opposto il parere del Monaldi di Napoli Una vita appesa alla ricerca di un organo e all'opinione dei medici che, in caso, dovrebbero operarlo. Le condizioni del bambino di due anni sottoposto a dicembre a un trapianto di cuore, che poi si è rivelato danneggiato, sono stazionarie ma gravi.

Il bambino di Napoli, affetto da un cuore gravemente danneggiato, non può più ricevere un trapianto dopo il parere negativo dei medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

