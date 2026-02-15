Perché è stata penalizzata Valentina Margaglio nello skeleton? L’infrazione commessa e la sanzione

Una gara compromessa ancor prima di iniziare: nella gara a coppie miste dello skeleton, la squadra azzurra formata da Valentina Margaglio e Mattia Gaspari ha subito una penalità di 0.93 ed ha perso almeno quattro posizioni in classifica a causa della falsa partenza dell’italiana. L’azzurra, infatti, ha fatto segnare un tempo di reazione di -0.38, ed il crono finale dell’azzurra è stato zavorrato, come detto, di 0.93, risultando alla fine di 1:02.24, mentre il suo compagno di squadra ha chiuso in 59.72, per un crono complessivo di 2:01.96. Senza la penalità gli azzurri avrebbero chiuso in 2:01.03, scalando almeno 4 posizioni in classifica: nello stesso errore è incappata l’ austriaca Janine Flock, con -0. 🔗 Leggi su Oasport.it

Valentina Margaglio fa subito bene nello skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Janine Flock si aggiudica la quarta prova di skeleton femminile in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Piazza Affari archivia la settimana con ribassi e clima di incertezza; Un oro, un argento e un bronzo: avvio oltre le attese per l’Italia e semina per i giorni successivi; Il collegio sulla dirigente: Anghinolfi penalizzata. Condotte non imputabili; Napoli, Bianchini: Al Maradona perdiamo 70 milioni di euro.

Perché è stata penalizzata Valentina Margaglio nello skeleton? L’infrazione commessa e la sanzioneUna gara compromessa ancor prima di iniziare: nella gara a coppie miste dello skeleton, la squadra azzurra formata da Valentina Margaglio e Mattia Gaspari ha subito una penalità di 0.93 ed ha perso ... oasport.it

Ciceri: Siamo contrariati, è stata la partita del vorrei ma non possoL'allenatore del Varese commenta la sconfitta casalinga 3-1 contro il Ligorna: Prova sporcata dalle difficoltà nel palleggio e penalizzata da colpe che ci hanno costretto sempre a rincorrere. Pastor ... varesenews.it

QUANDO SI DICE… … partire a razzo! Valentina Margaglio lo sa fare alla grande! La nostra skeletonista ha siglato la miglior partenza della storia sulla Eugenio Monti nel corso della terza batteria della gara olimpica! Brava, bravissima! #ItaliaTeam FI facebook

Janine Flock è campionessa olimpica del singolo femminile: le due azzurre Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio hanno mantenuto il 14esimo e 16esimo posto in graduatoria. Leggi le news: tinyurl.com/yhzszcc6 #wearefisi #fisinews #skeleton x.com