Perché Coty ha interrotto la licenza con Orveda?

Coty ha deciso di interrompere la licenza con Orveda a causa di risultati insoddisfacenti sul mercato, dopo aver collaborato con il marchio francese di skincare per quattro anni. La scelta arriva nel quadro di una revisione strategica più ampia, che mira a riorganizzare le attività e a concentrarsi su altri segmenti di prodotto. Secondo fonti del settore, l’azienda sta cercando di ridurre i costi e di migliorare la redditività, lasciando spazio a nuovi investimenti. La fine della partnership si traduce in una perdita di rappresentanza per Orveda in diversi punti vendita di alta gamma.

Il colosso della bellezza Coty interrompe (dopo quattro anni) l'accordo di licenza con Orveda. La notizia, secondo quanto riporta Cosmetics Business, vede la cessione dell'accordo con il marchio francese di skincare ultra-premium parte del nuovo piano strategico "Coty. Curated". Questo piano di trasformazione arriva da Markus Strobel, il CEO ad interim di Coty, per invertire il trend di performance finanziaria deludente dell'aziendan ed è stato presentato durante la call sugli utili di Coty per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2026. Coty interrompe la licenza con Orveda: perché?. Come riportato da Cosmetic Business, il piano strategico del nuovo CEO è quello di cambiare completamente strategia.