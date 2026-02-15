Per Politano possibile ritorno da titolare nella sfida con la Roma

Matteo Politano potrebbe tornare titolare nel match contro la Roma, dopo aver recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, sta valutando di inserirlo tra gli undici che scendono in campo domenica sera al Maradona. Politano si è allenato con la squadra questa settimana e ha dimostrato di essere in buona forma, pronto a tornare in partita.

