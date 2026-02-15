Per il suo terzo Sanremo Leo ha deciso di stupire tutti con una svolta folk ispirata a Bob Dylan
Leo Gassmann, al suo terzo Sanremo, ha scelto di sorprendere il pubblico con un sound folk ispirato a Bob Dylan. La sua decisione deriva dalla voglia di sperimentare e di distinguersi tra i partecipanti, portando sul palco un arrangiamento più semplice e acustico. Il cantante, 24 anni, ha già annunciato che il brano “Naturale” riflette la sua voglia di tornare alle radici musicali e di condividere un messaggio autentico. La sua performance si preannuncia diversa dal passato, puntando su un’interpretazione più cruda e spontanea.
( a skanews) — Leo Gassmann sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il nuovo singolo Naturale. Il brano è scritto da Leo con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. « Naturale è una canzone che parla di un arrivederci, una tematica alla quale sono molto legato perché nasconde sempre un velo di enigmaticità. Non è come l’addio, che è un punto definitivo, ma è un qualcosa che ti fa vivere in bilico nell’attesa di una risposta. Personalmente è una tematica che mi fa molto emozionare; il brano è nato da tre ragazzi molto giovani che hanno pensato a me, l’ho provinato perché mi piaceva moltissimo e poi l’abbiamo riadattato insieme». 🔗 Leggi su Iodonna.it
