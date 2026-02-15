Pensa vedere un concerto a sorpresa di Robert Plant

Robert Plant ha improvvisato un concerto a sorpresa nell’Herefordshire, portando sul palco un omaggio silenzioso al blues e a John Bonham, suo compagno di band. La sorpresa ha attirato una folla di appassionati, che non si aspettava di ascoltare dal vivo il cantante dei Led Zeppelin in un evento così intimo. Durante l’esibizione, Plant ha scelto di suonare alcune canzoni classiche, ricordando i momenti più significativi della sua carriera e della storia del rock.

Robert Plant a sorpresa tra le note dell’Herefordshire: un omaggio silenzioso al blues e alla memoria di John Bonham. Robert Plant, la voce inconfondibile dei Led Zeppelin, ha regalato una serata inattesa al pubblico di un piccolo locale nell’Herefordshire, Inghilterra, nel 2016. L’apparizione a sorpresa è avvenuta durante un concerto di Deborah Bonham, sorella del compianto batterista John Bonham, figura chiave della band britannica. Un gesto di sostegno fraterno e di passione per la musica, rimasto a lungo avvolto nel riserbo, che è stato raccontato dal gestore del locale, Gary Waring, in vista del suo pensionamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dusan Vlahovic, attualmente infortunato e fuori dal campo dopo l’intervento agli adduttori, sembra concentrato sull’Inter, sorprendendo anche la Juventus.

Jane Fonda, 88 anni, ha condiviso il suo pensiero sulla perdita di amici e colleghi come Gene Hackman, Robert Redford e Diane Keaton.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.