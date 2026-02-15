Pellegrino fa volare il Parma Verona al tappeto Cremonese e Genoa si annullano

Pellegrino ha segnato il gol decisivo che ha portato il Parma a vincere contro il Verona, che si è lasciato sorprendere nel finale. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, grazie anche alle reti di Bernabè e Harroui. Nel frattempo, Cremonese e Genoa si sono affrontati senza trovare la rete, terminando in parità.

PARMA-VERONA 2-1 RETI: 4' pt Bernabè, 43' pt Harroui (Rig.), 48' st Pellegrino. PARMA (3-5-2): Corvi 6; Delprato 6, Circati 5, Valenti 6 (1' st Ondrejka 6); Britschgi 5.5, Bernabé 7, Keita 6.5 (17' st Nicolussi Caviglia 6.5), Sorensen 6 (25' st Oristanio 5.5), Valeri 6.5; Strefezza 6.5 (49' st Ordonez sv), Pellegrino 6.5. In panchina: Rinaldi, Casentini, Estevez, Elphege, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta 6. HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Bella-Kotchap 5.5, Nelsson 5.5, Edmundsson 6.5; Belghali 5.5 (20' pt Akpa Akpro 6), Niasse 5.