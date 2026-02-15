Pediatria Cardarelli | lavori di sicurezza assistenza garantita con piano trasferimenti a Termoli e Isernia

Al Cardarelli, i lavori di messa in sicurezza della pediatria hanno causato il trasferimento temporaneo dei servizi a Termoli e Isernia. La decisione si è resa necessaria per migliorare le condizioni degli ambienti e garantire un’assistenza senza interruzioni. Nel frattempo, il reparto pediatrico si prepara a tornare operativo nel suo spazio originale, con interventi mirati per aumentare la sicurezza dei piccoli pazienti.

Lavori in Pediatria al Cardarelli: Garanzia di Assistenza e un Ospedale che Affronta le Sfide del Territorio. Il reparto di Pediatria dell'ospedale Antonio Cardarelli di Campobasso sarà oggetto di interventi strutturali nelle prossime due settimane. L'Asrem (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) ha assicurato la continuità dell'assistenza pediatrica, predisponendo un piano che prevede, se necessario, il trasferimento dei pazienti nei presidi di Termoli e Isernia. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e la funzionalità degli spazi dedicati ai piccoli pazienti, in un contesto di fragilità del sistema sanitario regionale. La Pediatria dell'ospedale Cardarelli di Campobasso ha chiuso temporaneamente per lavori strutturali, causando tensioni tra le famiglie molisane. Durante il Capodanno, sono emerse criticità nelle postazioni di Continuità Assistenziale in Umbria, a causa di carenze di personale. Il reparto di Pediatria dell'ospedale Cardarelli di Campobasso nelle prossime due settimane subirà dei lavori strutturali interni. Un intervento pianificato dall'Asrem. Il consigliere Angelo Primiani (M5S) porta il caso in Consiglio Regionale del Molise.