Pd Fermo in Crisi | Commissariamento e Denunce di Personalismo Scuotono la Federazione Appello all’Unità dai Circoli

Il Partito Democratico di Fermo vive giorni difficili: il commissariamento deciso dal livello nazionale ha provocato tensioni tra i membri locali, che ora chiedono di mettere da parte le divisioni. Circoli del territorio lanciano un appello per restare uniti, dopo le denunce di personalismo emerse in questi mesi. La ferma volontà di rafforzare il partito si scontra con le difficoltà di trovare una leadership condivisa.

Pd Fermano nel Caos: Commissariamento e Appello all'Unità di Circoli in Difficoltà. Il Partito Democratico nella provincia di Fermo è al centro di una profonda crisi interna, culminata nel commissariamento della federazione provinciale. La decisione, presa a livello nazionale, ha sollevato forti preoccupazioni tra i circoli locali, con le segretarie di Montegranaro e Sant'Elpidio a Mare, Maria Ercolani e Loredana Marziali, che denunciano una gestione precedente caratterizzata da personalismi e una mancanza di chiarezza nelle dinamiche decisionali. Le Dimissioni del Segretario e l'Intervento Nazionale.

Il Partito Democratico ha avviato un processo di confronto interno ed esterno, coinvolgendo i propri circoli, le forze di maggioranza e le realtà economiche e sociali locali.

